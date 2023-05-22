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Общество

Срок проведения весеннего месячника продлили в Великих Луках

Срок проведения весеннего месячника благоустройства территории Великих Лук продлён до 31 мая. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

«Ранее сроком окончания традиционного месячника было указано 20 мая, но в связи с неблагоприятными погодными условиями, не позволившими вовремя приступить к мероприятиям месячника, было принято решение продлить этот срок», — отметили в администрации.

Великолучан приглашают присоединиться к весеннему месячнику благоустройства и вместе сделать город чище и уютнее.

Напомним также, что в период проведения месячника руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории Великих Лук, рекомендуется провести санитарную уборку и очистку прилегающих территорий.

«МП «Водоканал», МУП «Тепловые сети», филиалу ЮЭС ОАО «Псковэнерго», Псковскому филиалу «Северо-Западный Телеком» и другим организациям рекомендуется восстановить благоустройство и асфальтовое покрытие, нарушенные ранее при производстве земляных работ», — заключили в администрации.

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