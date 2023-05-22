Псковские мастера прошли отбор на конкурс «Русь мастеровая»
Мастера декоративно-прикладного творчества из Псковской области прошли отборочный тур ХIV Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая». На очном этапе конкурса регион представят мастер росписи по дереву Екатерина Ефимова и кузнец Валерий Николаев. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре региона.
Конкурс народных мастеров пройдёт 10–13 июня в Туле и будет приурочен к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню России.
Организаторы отмечают, что конкурс пройдёт в форме открытого для публики зрелища. Конкурсанты в режиме реального времени должны будут создать изделие, соответствующее конкурсной теме в номинациях:
– «Глиняная игрушка»;
– «Гончарство»;
– «Кузнечное дело»;
– «Резьба по дереву»;
– «Роспись по дереву/бересте»;
– «Художественная береста»;
– «Художественная обработка растительных материалов»;
– «Ткачество поясов»;
– «Текстильная кукла»;
– «Лоскутное шитьё».
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