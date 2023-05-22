Псковские мастера прошли отбор на конкурс «Русь мастеровая»

20:04, 22 мая 2023, ПАИ

Мастера декоративно-прикладного творчества из Псковской области прошли отборочный тур ХIV Всероссийского конкурса народных мастеров «Русь мастеровая». На очном этапе конкурса регион представят мастер росписи по дереву Екатерина Ефимова и кузнец Валерий Николаев. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре региона.

Конкурс народных мастеров пройдёт 10–13 июня в Туле и будет приурочен к праздничным мероприятиям, посвящённым Дню России.

Организаторы отмечают, что конкурс пройдёт в форме открытого для публики зрелища. Конкурсанты в режиме реального времени должны будут создать изделие, соответствующее конкурсной теме в номинациях:

– «Глиняная игрушка»;

– «Гончарство»;

– «Кузнечное дело»;

– «Резьба по дереву»;

– «Роспись по дереву/бересте»;

– «Художественная береста»;

– «Художественная обработка растительных материалов»;

– «Ткачество поясов»;

– «Текстильная кукла»;

– «Лоскутное шитьё».