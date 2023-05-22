Очевидцы обнаружили снаряд времён войны в Невельском районе
Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили на берегу реки между деревней Артёмово и Стайки в Невельском районе.
На место прибыли сотрудники полиции и составили протокол осмотра. Выставлена охрана до приезда специалистов.
Ранее сообщалось, что артснаряд обнаружили в Псковском районе.
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22 мая 2023
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