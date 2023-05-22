ФНС России запустила чат-бот «Помощник по ЕНС» для удобства налогоплательщиков

21:45, 22 мая 2023, ПАИ

Чат-бот «Помощник по ЕНС», который помогает разобраться с жизненными ситуациями, связанными с использованием единого налогового счёта, действует на промостранице «ЕНС» на сайте ФНС России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Он отвечает на вопросы о заполнении и направлении уведомлений об исчисленных суммах налоговых платежей всеми категориями налогоплательщиков.

Чат-бот консультирует по двум ситуациям:

– как заполнить уведомление об исчисленных суммах;

– как направить уведомление об исчисленных суммах.

В свою очередь, УФНС России по Псковской области продолжает проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых налогоплательщики получают информацию об особенностях единого налогового счёта (ЕНС), введённого с 1 января 2023 года.

Так, 25 мая сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинар на тему ЕНС, в ходе которого в том числе подробно расскажут об ошибках, которые плательщики допускают при формировании уведомления об исчисленных суммах налогов, и о том, как их исправить или избежать в будущем.

Начало вебинара в 11:00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке https://w.sbis.ru/webinar/bf7ec90b-cd18-4cb0-8842-f542ad8386af.

Кроме того, 23 мая встреча-семинар с налогоплательщиками на тему ЕНС пройдёт в Опочке на улице Ленина, 57 (УФНС России по Псковской области (ОП г. Опочка), каб. № 1), начало мероприятия в 11:00.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков на данную тематику. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь: https://www.nalog.gov.ru/rn60/about_fts/seminars_plans/13305171/.