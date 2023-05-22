В Великих Луках задержан мужчина, повредивший топором шесть автомобилей

22:02, 22 мая 2023, ПАИ

Происшествие в Вокзальном переулке активно обсуждали в социальных сетях великолучане в минувшие выходные. Неизвестный, вооружившись топором, разбил стёкла в припаркованных на территории двора автомобилях, сообщает портал Luki-News.

Кроме того, мужчина совершил поджог автомобиля. По информации очевидцев, пострадало шесть машин. Соседи, услышав шум, сразу вызвали на место правоохранительные органы. Также на месте работали сотрудники МЧС.

Как сообщили изданию в ОМВД России по городу Великие Луки, сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемого — 39-летнего великолучанина. В данный момент он задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путём поджога).