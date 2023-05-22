Ударивший беременную женщину мужчина ответил за содеянное в суде в Великих Луках

22:33, 22 мая 2023, ПАИ

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению женщины, которую ударили на шестой неделе беременности, о взыскании компенсации морального вреда. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование заявленных требований истица указала, что в июле 2022 года ответчик в помещении пиццерии в ходе спровоцированного им же конфликта нанёс ей удары в лицо, отчего она испытала сильную физическую боль. Женщина находилась на шестой неделе беременности и в связи с этим обратилась за медицинской помощью, так как опасалась за своё состояние.

Постановлением мирового судьи ответчик был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1.1 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде штрафа, а также виновным в нанесении истице побоев.

Указанными событиями женщине был причинён моральный вред, длительное время она принимала успокоительные препараты, от последствий травмы, нанесённой ответчиком, у неё болела голова, мучила бессонница, она боялась одна ходить по улицам и магазинам, стала нервной и раздражительной. Всё это в целом отрицательно сказалось на её моральном, физическом и психологическом состоянии здоровья. Ответчик до настоящего времени не принёс ей извинений, не принял мер к заглаживанию вреда.

Исходя из характера и объёма причинённых женщине физических и нравственных страданий, её индивидуальных особенностей (беременность), требований разумности и справедливости, суд удовлетворил исковые требования о взыскании компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.

Кроме того, с ответчика в пользу истицы были взысканы расходы на представительство потерпевшей в суде в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении и юридические услуги, понесённые в связи с обращением в суд за защитой нарушенного права, в размере 10 000 рублей.

Решение суда не обжаловано и вступило в законную силу.