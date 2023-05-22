Студентка ПсковГУ заняла призовое место на соревнованиях «Российский азимут»

23:41, 22 мая 2023, ПАИ

Студентка третьего курса Института образования и социальных наук ПсковГУ Полина Егорченко заняла второе место на традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Мероприятие прошло 20 мая в Себеже.

Отметим, «Российский азимут» — одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Десятки тысяч участников в разных городах получают в руки карты и практически одновременно отправляются в леса и парки на поиски красно-белых призм. Впервые «Российский азимут» был организован и проведён в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышло более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

Соревнования проводятся с целью привлечь к занятию этим видом спорта максимальное количество участников, показать новичкам всю красоту и азарт соревнований по ориентированию на местности, продемонстрировать массовость и организованность.