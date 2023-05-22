Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Студентка ПсковГУ заняла призовое место на соревнованиях «Российский азимут»

Студентка третьего курса Института образования и социальных наук ПсковГУ Полина Егорченко заняла второе место на традиционных соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский азимут». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Мероприятие прошло 20 мая в Себеже.

Отметим, «Российский азимут» — одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Десятки тысяч участников в разных городах получают в руки карты и практически одновременно отправляются в леса и парки на поиски красно-белых призм. Впервые «Российский азимут» был организован и проведён в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышло более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.

Соревнования проводятся с целью привлечь к занятию этим видом спорта максимальное количество участников, показать новичкам всю красоту и азарт соревнований по ориентированию на местности, продемонстрировать массовость и организованность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 мая 2023

Студентка ПсковГУ заняла призовое место на соревнованиях «Российский азимут»
22 мая 2023

Псковичей приглашают принять участие в акции «На работу на велосипеде»
22 мая 2023

Более 350 каратистов поборолись на Кубке Пскова «Тигр Шотокан»
22 мая 2023

Экс-директор псковской школы «Ника» прокомментировал назначение преемника
22 мая 2023

Развитие гребли в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
22 мая 2023

Псковские легкоатлеты стали лидерами ХV областной спартакиады
21 мая 2023

11 медалей завоевали великолукские самбисты на турнире в Смоленске
21 мая 2023

Псковичи завоевали призовые места на всероссийских соревнованиях по кудо


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...