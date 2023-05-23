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23 мая отмечается Международный день спортивной борьбы

23 мая отмечается Международный день спортивной борьбы, также известный как Всемирный день борьбы, учрежденный в 2013 году по инициативе самих борцов, сообщает calend.ru.

Главная цель спортивной даты – популяризация вольной, греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что 23 мая 1904 года в Вене (Австро-Венгрия) состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов.

Борьба – один из старейших видов спорта, и сегодня это собирательное название для группы единоборств, в которых преобладает техника с использованием захватов. От других видов единоборств борьба отличается практически полным отсутствием техники нанесения ударов по различными частями тела противника. Задача борцов заключается в том, чтобы вывести соперника из равновесия, свалить его с ног и прижать спиной к ковру при помощи ряда разрешённых приёмов.

Как вид спортивных состязаний борьба имеет многовековую историю. Например, уже в Древней Греции борьба входила в программу олимпийских игр, а в Средние века она начала разделяться на прикладную и спортивную. В связи с появлением огнестрельного оружия, прикладная борьба потеряла свою актуальность, а спортивная, напротив, стала активно развиваться. Родиной борьбы, именно как современного вида спорта, считается Франция, где к концу 19 века сложился такой вид как греко-римская или классическая борьба, а затем были утверждены правила проведения соревнований по этому виду спорта. В 1896 году греко-римская борьба вошла в программу первых современных Олимпийских игр, и с тех пор входит в программу каждых летних Олимпиад (за исключением игр 1900 года). Первый чемпионат Европы по этому виду борьбы состоялся в 1898 году, а в 1904 году – первый чемпионат мира.

В 1912 году была создана Международная федерация объединенных стилей борьбы (Fédération Internationale des Luttes Associées, FILA), объединяющая сегодня представителей вольной и греко-римской борьбы свыше 120 стран. Она представляет олимпийские виды борьбы (греко-римскую борьбу, мужскую и женскую вольную борьбу), а также некоторые виды: грэпплинг, пляжную борьбу, панкратион и ряд традиционных видов борьбы. Ежегодно Федерация проводит около 100 соревнований: чемпионаты мира и континентальные первенства для разных возрастных групп, международные турниры, двусторонние встречи борцов из разных стран.

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