Органист из Карелии выступит в печорской кирхе

07:25, 23 мая 2023, ПАИ

27 мая в 16:30 в кирхе святого Петра в Печорах на улице Гагарина, 12 А выступит лауреат международных конкурсов, органист из Карелии Александр Новосёлов. Об этом ПАИ сообщили организаторы концертов.

В программе «Триумфальный орган»: Марк – Антуан Шарпентье (1643-1704) Te Deum, Антонио Вивальди (1678-1741) Концерт «Весна» в трехчастях, Г. Ф. Гендель (1685-1759) Hornpipe из сюиты «Музыка на воде», И. С. Бах (1685-1750) Токката и фуга ре-минор, Х. А. Штамм (р.1958) «Мечта», М. Таривердиев (1931-1996) «Домский собор», Филипп Гласс (р. 1937) «Безумный порыв», Сергей Рахманинов (1873-1943) «Вокализ» в транскрипции для органа, Леон Боэльман (1862-1897) Токката из «Готической сюиты», М. Таривердиев «Маленький принц», Луи Вьерн (1870-1937) «Вестминстерские колокола»