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Общество

Жителей европейской части России в ближайшие дни ждут дожди

Жителей европейской части России в ближайшие дни ждут дожди, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

Он спрогнозировал, что на европейской части страны пройдут «заметные осадки». «В Москве, например, за рабочие дни недели выпадет от 35 до 50 процентов месячной нормы осадков», — предупредил он. Сильные дожди пройдут в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Северного Кавказа. Кроме того, дожди будут в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях.

Вильфанд добавил, что помимо дождей, на юге европейской части России прогнозируется град. Он добавил, что может потребоваться разгон облаков для защиты виноградников. «Там ожидаются сильные грозовая деятельность и градобитие. Думаю, что там будет активное воздействие на погоду», — объяснил он.

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