Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

После инцидента в парке Строителей псковская полиция проводит беседы с подростками

Недавнее резонансное происшествие в псковском парке Строителей с участием подростков послужило поводом для проведения дополнительных профилактических бесед в учебных заведениях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сегодня начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова встретилась со старшеклассниками вечерней общеобразовательной школы №1.

Она разъяснила школьникам понятие вандализма, предупредила об ответственности, предусмотренной законодательством, за действия, направленные на уничтожение исторических памятников, осквернение жилых домов или других объектов социальной инфраструктуры, а также порчу имущества, выражающуюся в том числе и в нанесении различных надписей, зачастую нецензурного характера, на заборы и фасады зданий, в общественных местах.

Ирина Петухова рассказала собравшимся об ответственности, предусмотренной законодательством за деятельность, связанную с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ, о негативных последствиях употребления наркотиков.

Кроме того, выступающая обратила особое внимание старшеклассников на недопустимость курения, употребления алкоголя, напомнила о временных рамках нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей.

Ирина Петухова подчеркнула, что каждое противоправное деяние оставляет свой негативный след в биографии человека, что, в свою очередь, влечет проблемы с трудоустройством в государственные структуры и ведомства, в частности и в органы внутренних дел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 мая 2023

Чтобы избежать пробок в центре Пскова, специалисты ПТС ремонтируют сети на Октябрьском проспекте ночью
23 мая 2023

Последние звонки проходят в Великих Луках
23 мая 2023

Игорь Романов станет гостем программы на «Серебряном дожде»
23 мая 2023

Самые сложные объекты для реставраторов в Псково-Печерском монастыре назвал специалист
23 мая 2023

Проект реставрации церкви Одигитрии в Пскове завершат к сентябрю
23 мая 2023

Реставрационные работы в Печорах планируют завершить к 20 августа
23 мая 2023

Реконструкцию Гельдтовой бани прокомментировал Вадим Нэдик
23 мая 2023

Более 16 тысяч детей посетят лагеря в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...