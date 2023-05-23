После инцидента в парке Строителей псковская полиция проводит беседы с подростками

08:45, 23 мая 2023, ПАИ

Недавнее резонансное происшествие в псковском парке Строителей с участием подростков послужило поводом для проведения дополнительных профилактических бесед в учебных заведениях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова встретилась со старшеклассниками вечерней общеобразовательной школы №1.

Она разъяснила школьникам понятие вандализма, предупредила об ответственности, предусмотренной законодательством, за действия, направленные на уничтожение исторических памятников, осквернение жилых домов или других объектов социальной инфраструктуры, а также порчу имущества, выражающуюся в том числе и в нанесении различных надписей, зачастую нецензурного характера, на заборы и фасады зданий, в общественных местах.

Ирина Петухова рассказала собравшимся об ответственности, предусмотренной законодательством за деятельность, связанную с изготовлением или распространением наркосодержащих веществ, о негативных последствиях употребления наркотиков.

Кроме того, выступающая обратила особое внимание старшеклассников на недопустимость курения, употребления алкоголя, напомнила о временных рамках нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей.

Ирина Петухова подчеркнула, что каждое противоправное деяние оставляет свой негативный след в биографии человека, что, в свою очередь, влечет проблемы с трудоустройством в государственные структуры и ведомства, в частности и в органы внутренних дел.