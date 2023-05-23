Александр Котов выпускникам: Смело идите вперёд навстречу мечте

09:53, 23 мая 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил выпускников с окончанием школы, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

«В вашей жизни начинается отсчёт нового и судьбоносного периода. За одиннадцать школьных лет вы многому научились: стали умнее и рассудительнее, нашли верных друзей и обрели мудрых наставников, сформировали принципы и научились их отстаивать. Надеюсь, взрослея, вы приобрели ещё одно очень значимое качество – быть благодарными. В школьные годы рядом с вами всегда были педагоги и родители, которые помогали вам в учёбе и искренне переживали за все ваши успехи и неудачи. Цените это и не забывайте своих учителей», - отметил Александр Котов.

Он также добавил, что многое из того, чему научили в школе, пригодится во взрослой жизни. «Смело идите вперёд навстречу мечте, не бойтесь трудностей и верьте в себя! Удачи вам, благополучия и счастья! Уверен, у вас всё получится!» - подчеркнул Александр Котов.