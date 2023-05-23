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Общество

Коммунальные службы продолжают благоустраивать улицы Великих Лук

Коммунальные службы продолжают благоустраивать территорию Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Так, специалисты предприятия «Спецавтохозяйство» очистили дорожное полотно на улицах Ботвина, Винатовского, Новосокольнической, в переулке Винатовского, на проспекте Ленина.

Фото здесь и далее: Администрация Великих Лук

Также специалисты помыли дорожное покрытие на улицах Шевченко, К. Либкнехта, 3-й Ударной Армии, Октябрьском проспекте и путепроводе, выполнили механическую очистку тротуаров на улицах Некрасова и Зверева, а также увлажнение тротуаров на Октябрьском проспекте.

Ещё сотрудники предприятия убрали остановки общественного транспорта.

Помимо этого, «Зеленхоз» также выполнил работы. Сотрудники предприятия убрали от мусора скверы на проспекте Гагарина, улицах Гражданской и Ботвина, детские площадки, спортивную площадку на городском пляже, на территории вблизи братского кладбища, а также на тротуарах проспекта Ленина. Также специалисты скосили траву.

В администрации подчеркнули, что в городе продолжают оформлять клумбы. Так, на набережной произвели культивирование и поливку растений. Ещё специалисты вывезли ветки из проезда Мичурина и мешки с убранным во время месячника по благоустройству мусором с улицы Фурманова. А МУП «ДСУ» за прошедший день провёло ямочный ремонт на улицах Пионерской и Комсомольской, а также отремонтировало двор дома № 3, корпус 1 на улице Вагонной.

«Особое внимание уделили разметке. Силами работников ДСУ произведена работа на Октябрьском проспекте, проезде Сплавном и набережной Рябики. Также отремонтированы светофорные модули на пересечении улиц Ставского - Розы Люксембург, проспекта Гагарина – улицы Дьяконова и на улице Транспортная Магистраль. Работы по всем направлениям в рамках благоустройства городских территорий ведутся ежедневно согласно утвержденным графикам», — заключили в администрации.

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