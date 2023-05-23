Анастасия Повторейко отмечает сегодня день рождения

10:14, 23 мая 2023, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы, член комитета по труду и социальной политике Собрания депутатов Анастасия Повторейко сегодня, 23 мая, празднует день рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Анастасия Повторейко получила медицинское образование по специальности «Лечебное дело» в Саратовском государственном медицинском университете. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова по специальности «пульмонология».

Трудовую деятельность начала врачом-интерном в Вольской центральной районной больнице. Спустя год в этом же статусе приехала на работу в Псковскую областную больницу, одновременно обучаясь в клинической интернатуре «1-го меда» в Санкт-Петербурге.

С 2012 по 2019 годы работала врачом-пульмонологом отделения торакальной хирургии областной клинической больницы. В 2020 году возглавила это отделение, а затем стала заместителем главного врача больницы.

«В острый период пандемии она [Анастасия Повторейко. - Прим. ред.] делилась с жителями региона видеорассказами из «красной зоны» COVID-центра, показывая, как работают врачи в противочумных костюмах и как организована борьба с коронавирусом», - рассказали в пресс-службе.

В июне 2020 года во время прямой связи с президентом РФ Владимиром Путиным обратилась с просьбой о строительстве в Пскове новой инфекционной больницы. Три корпуса многофункционального медицинского центра для лечения инфекционных заболеваний по поручению главы государства построили силами Министерства обороны РФ в Пскове и Великих Луках.

В том же году Анастасия Повторейко приняла предложение губернатора Михаила Ведерникова возглавить обновлённую областную инфекционную больницу. За большой вклад в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции коллектив инфекционной больницы награждён почётной грамотой губернатора Псковской области.

В сентябре 2021 года Анастасию Повторейко избрали депутатом Псковского областного Собрания седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Единая Россия». В выборах участвовала в составе общеобластной части списка.