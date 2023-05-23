О погоде в июне рассказали псковичам
Начало лета в некоторых регионах будет теплым, а в некоторых — жарким. На Северо-Западе европейской территории температура в июне будет выше нормы, отметила в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Она пояснила, что в Псковской области, а также на юге Карелии температура днём будет от +20 до +25 градусов.
Синоптик также отметила, что осадки в пределах нормы выпадут на Урале, западе Сибири и в Приморье. При этом в центре и на юге Красноярского края дождей будет много. А вот на Алтае и в Кемеровской области ожидается засушливый июнь.
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