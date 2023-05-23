Реставрационные работы обсуждают в медиацентре ПАИ

11:05, 23 мая 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реставрационным работам, которые проводит АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» в областном центре и Печорах, проходит в медиацентре ПАИ.

О ходе реставрационных и археологических работ расскажет председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко.