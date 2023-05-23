Десять тематических площадок в Михайловском будут ждать гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры

11:14, 23 мая 2023, ПАИ

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкиногорском районе и Пскове с 2 по 4 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Пушкинских Горах 2 июня состоится открытие литературно-поэтической программы праздника. Концертная программа будет организована по мотивам произведений А. С. Пушкина.

В центре Пскова – от улицы Пушкина по Октябрьскому проспекту до площади Ленина – пройдёт театрализованное шествие творческих коллективов: уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо», театра «Кукольный формат» и коллектива «Картония». Они представят этюды из своих спектаклей.

Основной день фестиваля – 3 июня. У усадьбы Михайловское развернутся десять тематических площадок. На основной сцене пройдёт торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры, выступят детский коллективы Псковской областной филармонии – оркестр народных инструментов и камерный оркестр, Губернаторский симфонический оркестр с оперой «Алеко», музыкальный коллектив Петра Налича и джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Концертная программа запланирована и на исторической сцене. Здесь выступят духовой оркестр с группой барабанщиков, духовой оркестр «Геликон», поэты, школа Райкина представит театральный перформанс «Письма Пушкина».

На общем пространстве праздника театральные коллективы выступят с уличными представлениями. При этом у каждого театра будет и своя собственная площадка. Вновь будет развернута интерактивная инсталляция «Сон Татьяны. Гадание» – площадка в прошлом году стала популярной среди участников Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

У ветряной мельницы расположится сцена, где подведут итоги третьего сезона всероссийского проекта для школьных театров «Школьная классика». Отметим, что Псковская область стала местом для итогового мероприятия проекта по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в рамках работы по обновлению формата Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

На следующий день, 4 июня, мероприятия пройдут в Пскове. С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры – одно из самых посещаемых культурных мероприятий Псковской области. В 2022 году праздник посетили более 40 тысяч гостей. Само мероприятие имеет богатую историю и проводится ежегодно с 1967 года.

В этом году праздник приурочен к 224-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина и ко Дню русского языка.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области, Росконцерта, музея-заповедника «Михайловское».