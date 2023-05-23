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Общество

Кассационная инстанция согласилась с судом в деле о стульях в музыкальной школе Пскова

Кассационная инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Псковской области об отказе обществу «Формоза-ИТ» во взыскании с детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова» 6 722 497 рублей убытков в виде реального ущерба, причинённого мебели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, электронный аукцион на поставку мебели для учебных классов и концертного зала учреждения и заключенный учреждением и обществом на поставку мебели договор признали недействительными.

Фото: Дарья Хваткова

Суд обязал учреждение возвратить ООО «Формоза-ИТ» мебель, а ООО «Формоза-ИТ» – возвратить в бюджет Пскова денежные средства в размере 13 300 483 рублей.

Суд также запретил музыкальной школе передавать обществу мебель до фактического возврата обществом в бюджет Пскова денежных средств в размере 13 300 483 рублей. Мебель суд определил оставить на хранение учреждению в месте её фактического нахождения по адресу: Псков, улица Советская, 44.

ООО «Формоза-ИТ» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском о взыскании с учреждения 6 722 497 рублей убытков в виде реального ущерба, причинённого мебели.

Согласно заключению специалиста, стоимость предметов мебели составляет 6 577 986 рублей. «Учитывая реальную стоимость мебели с учётом имеющегося износа, сумма убытков, согласно расчёту общества, составляет: 13 300 483 рублей (стоимость мебели при её покупке) минус 6 577 986 рублей (стоимость мебели на сегодняшний день). Итог равен 6 722 497 рублям», — отметили в суде.

Суд указал, что в рассматриваемом случае факт наличия убытков в сумме 6 722 497 рублей обществом не доказан, поскольку деньги, полученные в оплату переданного товара (мебели), в размере 13 300 483 рублей в бюджет Пскова истцом не возвращены, а мебель находится у ответчика в связи с запретом суда на её передачу обществу. Кассационная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции.

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