Псковская прокуратура выиграла дело о стульях в музыкальной школе Пскова

18:11, 29 ноября 2021, ПАИ

Прокуратура Псковской области выиграла дело о стульях в музыкальной школе Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Ранее прокуратура Пскова провела проверку соблюдения требований бюджетного законодательства при заключении муниципальных контрактов о закупке мебели для детской музыкальной школы № 1 им. Римского-Корсакова.

Выяснилось, что детская музыкальная школа нарушила закон о закупках и о защите конкуренции, неверно обосновав максимальную цену контракта и неправомерно допустив к участию в торгах ООО «Формоза-ИТ». По результатам проведённого электронного аукциона незаконно заключён с ООО «Формоза-ИТ» договор на поставку мебели для учебных классов и концертного зала.

При формировании начальной максимальной цены контракта использованы ценовые предложения конкретной марки мебели иностранного производства при наличии аналогов российского производства, стоимость которых значительно ниже при том же качестве. Производитель поставленной мебели не установлен. При этом ограничены права других потенциальных участников, которые также могли принять участие в аукционе.

В результате неправомерных действий ответчиков бюджету муниципального образования «Город Псков» причинён ущерб в размере более 13 миллионов рублей.

Заместитель прокурора области обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительным аукциона и договора на поставку вышеуказанной мебели и применении последствий недействительности сделки.

По результатам рассмотрения иска Арбитражный суд Псковской области признал аукцион и сделку недействительными и обязал музыкальную школу возвратить ООО «Формоза-ИТ» мебель, а последнему — возвратить в бюджет Пскова денежные средства в вышеуказанном размере.

Решение оставлено без измения Арбитражным судом Северо-Западного округа.