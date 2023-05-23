Спектакль по мотивам сказки «Гуси-лебеди» представили в колледже ПсковГУ

11:22, 23 мая 2023, ПАИ

Второкурсники колледжа ПсковГУ, которые обучаются на направлении «Преподавание в начальных классах», представили театральный спектакль по мотивам сказки «Гуси-лебеди: хроники одной погони». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Постановка подготовлена под руководством профессора кафедры образовательных технологий, доктора филологических наук Елены Рогалёвой (она же стала автором сценария и режиссёром-постановщиком) при участии преподавателя Ирины Михайловой.

Идея ставить студенческие спектакли возникла у педагогов много лет назад. В постановке объединились разные методические аспекты профессии учителя разных профилей, а также использовались интерактивные приёмы взаимодействия с залом.

Актёрам-студентам колледжа ПсковГУ удалось создать атмосферу в зале, воплотить образы фольклорной сказки в современной интерпретации и проявить свои таланты, отметили в пресс-службе.