Пыталовский учитель проведёт поэтический вечер в Пскове

11:31, 23 мая 2023, ПАИ

Учитель из Пыталово Александр Березов проведёт поэтический вечер «Между двух отражений» в Псковской центральной городской библиотеке 26 мая в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

«Нити слов с узелками рифм – это то немногое, что может связать времена и страны в поэзии Александра Березова, что поможет найти дорогу из Пыталово в Псков, из Бредфорда в Бирмингем, из Линова в Гавры – через Атлантический океан и море снов…», – рассказывают друзья поэта.

В библиотеке Александра Березова называют довольно самобытным автором и колоритным человеком. У него вышло несколько поэтических книг, «но в действительности их значительно больше». «Это аккуратно заполненные каллиграфическим почерком толстые тетради, одну из которых он представит в этот вечер. Также он расскажет о мире, в котором можно быть абсолютно свободным», – отметили в учреждении.

«Стихи Александра Григорьевича вообще достаточно подробны, для поэта важна каждая деталь. Вкупе с эмоциями автора создаётся некий эффект присутствия и в голове рисуется своя собственная картинка. И получается, что ты не можешь сидеть безучастным, скучать, смотреть в окно. Ты заворожен этим чтением. Все образы оживают. И не покидает ощущение, что они находятся где-то рядом. Голос Березова – это и электрогитара, и барабаны, и соло. Рок-н-рольный ритм. К тому же в текстах имеется множество отсылок к известным зарубежным группам и музыкантам», – заключили в библиотеке.