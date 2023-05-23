В Псковской области за четыре года удвоили число реставрируемых объектов культуры

11:42, 23 мая 2023, ПАИ

Число древних памятников архитектуры Псковской области, на которых за четыре последние года начались реставрационные работы, увеличилось более чем в два раза. Об этом рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, на данный момент работы ведутся на 69 объектах в разных муниципалитетах региона. Вадим Нэдик отметил, что АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» работает с федеральными памятниками, поэтому историки рассчитывают, что финансирование продолжится, а количество объектов будет только расти.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области добавил, что работа ведётся кропотливо: к реставрируемому объекту относятся с вниманием. «Баталии бывают, очень жаркие относительно проектов реставрации. Иногда сроки работ приходится сдвигать, но причины объективные: мы не можем сохранять достояние, подвергая его какому-либо риску», – подчеркнул он.