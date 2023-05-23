Нарушение антикоррупционного законодательства выявили в Псковском районе

13:00, 23 мая 2023, ПАИ

Прокуратура Псковского района установила факт предоставления недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, претендующим на руководящую должность органа местного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год гражданин, претендующий на должность заместителя главы администрации сельского поселения «Ершовская волость», не отразил сведения о наличии пяти счетов, открытых в кредитных организациях.

Аналогичные нарушения допущены при предоставлении соответствующей справки лицом, претендующим на должность главного специалиста администрации сельского поселения «Ершовская волость», уточнили в прокуратуре.

В целях устранения нарушений закона прокуратура Псковского района в адрес главы сельского поселения «Ершовская волость» внесла представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.