Нарушение антикоррупционного законодательства выявили в Псковском районе
Прокуратура Псковского района установила факт предоставления недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, претендующим на руководящую должность органа местного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год гражданин, претендующий на должность заместителя главы администрации сельского поселения «Ершовская волость», не отразил сведения о наличии пяти счетов, открытых в кредитных организациях.
Аналогичные нарушения допущены при предоставлении соответствующей справки лицом, претендующим на должность главного специалиста администрации сельского поселения «Ершовская волость», уточнили в прокуратуре.
В целях устранения нарушений закона прокуратура Псковского района в адрес главы сельского поселения «Ершовская волость» внесла представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.
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