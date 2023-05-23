Региональный комитет обратится в Минкульт для переноса Дома стрельца в Печорах

12:01, 23 мая 2023, ПАИ

О будущем памятника «Домик стрельца» в Печорах рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Памятник небольшой, но наделал много шума. Это бревенчатый неказистый дом, в котором жили стрельцы, охранявшие Псково-Печерский монастырь. Мы хотим его отреставрировать, чтобы там разместился музей. Планируется перенести домик с малопосещаемой улицы в центр Печор. Это пока обсуждается», – отметил Денис Василенко.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал, что здание сейчас окружает частный сектор. «Мы всё равно будем разбирать его полностью, какие-то элементы придётся изготавливать заново, так как только «протезированием» там не обойтись. По поводу переноса Дома стрельца мы, конечно, обратимся в Минкульт за разрешением. Для этого предстоит провести комплексные исследования и привести обоснование необходимости переноса. Надеюсь, в 2024 году мы реализуем этот проект», – сказал Вадим Нэдик.

Денис Василенко уточнил, что в Псковской области уже был разработан подобный пример проекта переноса объекта культурного наследия – Анастасиевской часовни.

«Было принято решение её [часовню. – Прим. ред.] перенести немного вглубь участка, подальше от моста и реки. Технические решения и проекты готовы, но мы столкнулись с тем, что там стык участков с разными собственниками. Сейчас идёт завершающий этап – все документы в Минкульте, так как нам нужно их согласование для переноса. Очень хотим уже этим летом начать работы», – заключил гость медиацентра.