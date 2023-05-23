Более 16 тысяч детей посетят лагеря в Псковской области

12:18, 23 мая 2023, ПАИ

Более 16 тысяч юных жителей Псковской области станут участниками летней программы отдыха и оздоровления. Об этом губернатору Михаилу Ведерникову доложила его первый заместитель Вера Емельянова в ходе рабочей встречи 23 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства области.

Детей примут 174 оздоровительные площадки — 12 загородных лагерей, оздоровительный лагерь на базе санатория «Гороховое озеро», три палаточных лагеря, а также 158 детских лагерей дневного пребывания. Первым свои двери откроет лагерь «Звёздный» в Невельском районе. Смена здесь начнётся с 27 мая.

«Площадок больше, чем в прошлом году, соответственно, мы сможем дополнительно принять около 450 детей. В целом Псковская область готова к проведению летней оздоровительной кампании для детей», — отметила Вера Емельянова.

По её оценке, обеспечивать работу оздоровительных площадок будут более четырёх тысяч специалистов. «Заблаговременно проработаны вопросы антитеррористической и противопожарной безопасности, проведены ремонтные работы, закуплено дополнительное оборудование и инвентарь», — подчеркнули в пресс-службе.

В летние месяцы запланировано проведение 32 профильных смен, для которых разработаны специальные программы.

Также Вера Емельянова доложила, что в полном объёме будут удовлетворены потребности в летнем оздоровительном отдыхе семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Отдельно проработаны заявки от семей участников специальной военной операции, добавила она.

На территории Псковской области будут организованы лагеря с привлечением федеральных средств, которые на бесплатной основе примут около 1,1 тысячи детей. Это военно-спортивные смены при областном отделении центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания и молодёжный лагерь «Курган дружбы».

«Держите все вопросы прохождения оздоровительной кампании на контроле», — поручил по итогам доклада Михаил Ведерников.