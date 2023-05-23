Реконструкцию Гельдтовой бани прокомментировал Вадим Нэдик

12:38, 23 мая 2023, ПАИ

Реконструкцию псковской Гельдтовой бани прокомментировал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 23 мая.

«У меня ощущение, что те, кто занимается проектом, нарочно делают так, чтобы там нужны были постоянные дополнения. Проект вроде готов, а теперь вдруг оказывается, с сетями вопросы не решены: нужна новая газовая труба, новый канализационный слив», — рассказал Вадим Нэдик и пояснил, что в проекте об этом не было ни слова.

Инвесторы нередко пытаются оказывать давление на комитет, требуя скорее выдать им разрешение. «Это долгая история из-за того, что объект не был как следует изучен, не сделан нормальный проект. Вот сейчас они дорабатывают проектное решение, чтобы сети подвести как надо», — подчеркнул руководитель комитета.

Здание Гельдтовой бани – объект культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали продажу бани. 1 июня того же года состоялся конкурс, победителем которого стал единственный участник – ООО «Сити Сервис». Здание было продано за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Согласно договору купли-продажи покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировки здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан сохранить историческую функцию объекта (баня) на 49 лет.

Реконструкция должна была завершиться в апреле 2020 года, затем была продлена до 2021 года. Но активные работы стартовали лишь в апреле 2022 года.