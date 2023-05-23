Автомобиль въехал в автобус с детьми в центре Пскова

13:32, 23 мая 2023, ПАИ

Водителю автомобиля Renault Duster стало плохо за рулём, и машина въехала в туристический автобус со школьниками из Великих Лук, который был припаркован у края проезжей части дороги у дома № 21 на Советской улице в Пскове сегодня, 23 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В автобусе находились 33 школьника и 11 взрослых, в том числе водитель.

Никто не пострадал.

Водитель автомобиля госпитализирован в медучреждение для проверки состояния здоровья.

На месте работают медики, спасатели АСС, оперативная группа МЧС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.