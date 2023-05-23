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Происшествия

Автомобиль въехал в автобус с детьми в центре Пскова

Водителю автомобиля Renault Duster стало плохо за рулём, и машина въехала в туристический автобус со школьниками из Великих Лук, который был припаркован у края проезжей части дороги у дома № 21 на Советской улице в Пскове сегодня, 23 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Фото с места происшествия

В автобусе находились 33 школьника и 11 взрослых, в том числе водитель.  

Никто не пострадал. 

Фото с места происшествия

Водитель автомобиля госпитализирован в медучреждение для проверки состояния здоровья.  

На месте работают медики, спасатели АСС, оперативная группа МЧС, сотрудники ГИБДД.

Фото с места происшествия

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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