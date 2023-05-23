Суд признал законным расторжение договора между ПсковГУ и недобросовестным подрядчиком

14:00, 23 мая 2023, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области признал законным отказ Псковского государственного университета от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений главного учебного корпуса университета. Об этом ПАИ сообщили в суде.



АО «Региональный универсальный менеджмент» обратилось в суд с иском к ПсковГУ о признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным. Из материалов дела следовало, что между университетом и обществом заключён контракт, по условиям которого подрядчик должен был капитально отремонтировать помещения второго этажа в главном корпусе университета на площади Ленина, 2 в Пскове. Цена контракта - 7 470 000 рублей.



Университет принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора. Отказ от исполнения контракта был мотивирован нарушением обществом сроков выполнения работ по контракту. В ПсковГУ отметили, что по состоянию на дату принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта подрядчик на объект так и не вышел.



По результатам рассмотрения обращения университета антимонопольный орган вынес решение о включении АО «Региональный универсальный менеджмент» в реестр недобросовестных поставщиков.



Считая действия заказчика по расторжению контракта в одностороннем порядке необоснованными и неправомерными, нарушающими права подрядчика, общество обратилось в суд.



Суд пришёл к выводу, что подрядчик не представил убедительных доказательств, свидетельствующих о необоснованности претензий университета и об отсутствии названных нарушений в части взятых на себя обязательств. Факты отсутствия выполнения работ на объекте также документально не опровергнуты.



При этом суд отклонил доводы общества о том, что именно по вине заказчика, в результате отказа последнего от содействия подрядчику в заключении дополнительного соглашения по увеличению цены контракта и изменению порядка оплаты, подрядчик не мог приступить и выполнить работы по контракту.



Из представленных в материалы дела документов (в частности переписки сторон) следует, что университетом выдвигались предложения по проведению совместных совещаний по решению необходимых вопросов относительно условий не только этого контракта, но и иных имевших место в спорный период контрактов, заключённых с подрядчиком, по которым взятые на себя обязательства последним также исполнялись ненадлежащим образом со ссылкой на аналогичные основания.



Таким образом, суд признал решение университета о расторжении контракта в одностороннем порядке правомерным, принятым в соответствии с условиями контракта и нормами закона №44-ФЗ, а также ГК РФ.