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Общество

Суд признал законным расторжение договора между ПсковГУ и недобросовестным подрядчиком

Арбитражный суд Псковской области признал законным отказ Псковского государственного университета от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений главного учебного корпуса университета. Об этом ПАИ сообщили в суде.

АО «Региональный универсальный менеджмент» обратилось в суд с иском к ПсковГУ о признании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным. Из материалов дела следовало, что между университетом и обществом заключён контракт, по условиям которого подрядчик должен был капитально отремонтировать помещения второго этажа в главном корпусе университета на площади Ленина, 2 в Пскове. Цена контракта - 7 470 000 рублей.

Университет принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора. Отказ от исполнения контракта был мотивирован нарушением обществом сроков выполнения работ по контракту. В ПсковГУ отметили, что по состоянию на дату принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта подрядчик на объект так и не вышел.

По результатам рассмотрения обращения университета антимонопольный орган вынес решение о включении АО «Региональный универсальный менеджмент» в реестр недобросовестных поставщиков.

Считая действия заказчика по расторжению контракта в одностороннем порядке необоснованными и неправомерными, нарушающими права подрядчика, общество обратилось в суд.

Суд пришёл к выводу, что подрядчик не представил убедительных доказательств, свидетельствующих о необоснованности претензий университета и об отсутствии названных нарушений в части взятых на себя обязательств. Факты отсутствия выполнения работ на объекте также документально не опровергнуты.

При этом суд отклонил доводы общества о том, что именно по вине заказчика, в результате отказа последнего от содействия подрядчику в заключении дополнительного соглашения по увеличению цены контракта и изменению порядка оплаты, подрядчик не мог приступить и выполнить работы по контракту.

Из представленных в материалы дела документов (в частности переписки сторон) следует, что университетом выдвигались предложения по проведению совместных совещаний по решению необходимых вопросов относительно условий не только этого контракта, но и иных имевших место в спорный период контрактов, заключённых с подрядчиком, по которым взятые на себя обязательства последним также исполнялись ненадлежащим образом со ссылкой на аналогичные основания.

Таким образом, суд признал решение университета о расторжении контракта в одностороннем порядке правомерным, принятым в соответствии с условиями контракта и нормами закона №44-ФЗ, а также ГК РФ.

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