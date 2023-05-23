Последние звонки проходят в Великих Луках

14:13, 23 мая 2023, ПАИ

Последние звонки проходят в Великих Луках, сообщает Luki-News.

В частности, в школе № 13 выпускаются 47 школьников. Сегодня их чествовали на торжественной линейке. Выпускники поблагодарили своих учителей и вручили им букеты цветов. Ребят напутствовали директор школы Елена Чернозубова, заместитель главы города Сергей Агарев, первые учителя и родители.