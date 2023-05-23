Чтобы избежать пробок в центре Пскова, специалисты ПТС ремонтируют сети на Октябрьском проспекте ночью

14:19, 23 мая 2023, ПАИ

Чтобы избежать пробок в центре Пскова, специалисты Псковских тепловых сетей ремонтируют сети на Октябрьском проспекте ночью. Как это будет происходить, в ПТС рассказали на своей странице «ВКонтакте».

В общей сложности на проспекте предстоит переложить 100 метров трубы диаметром 500 миллиметров. Сегодня поздним вечером начнется одна из самых трудоёмких частей работы. Предприятие выстраивает свою работу таким образом, чтобы успеть закончить свою часть работ до того момента, как в дело вступят дорожники.

«В 23:00 наши коллеги начнут вскрытие тепловой камеры, которая находится под одной из полос Октябрьского проспекта», - уточнили в ПТС.

В связи с этим движение по проспекту будет частично ограничено. «После перекрытия дороги наши коллеги расставят специальную технику, она вскроет крышку камеры, которая находится на проезжей части, нам предстоит демонтировать часть сетей, которые имеют Г-образную форму. После этого мы закроем тепловую камеру, осуществим подсыпку проезжей части и восстановим движение по всем четырём полосам. Все работы будут закончены к утру, так что расписание автобусов не изменится, как не будет и ограничений для автотранспортных средств», - отметили на предприятии.

Работы можно было бы организовать и днем, но тогда бы Псков встал в километровых пробках.

«Руководство предприятия заботится о жителях города, поэтому приняло единственно правильное решение. Так что, если вам станет скучно ночью, вы можете зайти на официальные ресурсы нашего предприятия, мы подготовим для вас фоторепортаж, а возможно, даже снимем видео», - добавили в ПТС.