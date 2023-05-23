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Общество

Девять новых сотрудников Псковской таможни приняли присягу

Девять новых сотрудников Псковской таможни приняли присягу. Они дали клятву служить на благо Отечества, защищая экономические интересы России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Знаменная группа под звуки торжественного марша пронесла государственный флаг Российской Федерации и флаг Федеральной таможенной службы.

С поздравительной речью перед коллективом выступил начальник таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин.

«Наш каждодневный труд подчинён обеспечению экономической безопасности, защите национальных интересов, здоровья и жизни людей. Реализация этих задач требует хорошей профессиональной подготовки. Сотрудники таможни проявляют в своей работе лучшие качества – бескомпромиссность, честность, мужество, безукоризненное следование профессиональному долгу и преданность своему делу. В настоящее время, когда наши соотечественники мужественно сражаются на передовой, выполняя задачи специальной военной операции, оборона страны на всех рубежах является важнейшим приоритетом. Персональная ответственность каждого из нас за порученный участок работы приобретает особое значение», – отметил Игорь Ерошин. 

Начальник таможни выразил уверенность в том, что сотрудники таможни с честью и достоинством продолжат выполнение своего профессионального долга.

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