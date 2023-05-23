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Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников с окончанием школы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вот и настал этот долгожданный и волнительный момент в вашей жизни. День, когда для вас прозвучал последний школьный звонок. Скоро вы покинете стены родной школы, где провели столько лет, постигая азы науки. За эти годы вы стали образованными, интересными, любознательными юношами и девушками. Здесь вы учились дружить и разрешать конфликты, уважать взрослых и сами становились авторитетными старшими товарищами, учились работать в команде, помогать друг другу и защищать слабых.

Все эти годы с вами были ваши классные руководители, учителя и педагоги, которые во многом стали для вас наставниками и даже вторыми родителями. Они передавали вам не только знания, но и делились своим опытом, помогали пережить неудачи и разделяли с вами радость от побед. Поблагодарите их за все доброе, светлое и полезное, что они вам дали.

Друзья, для вас начинается новый и интересный жизненный этап. Поступление в университет, выбор профессии, поиск себя и реализация своих возможностей. Для вас открыты все пути, и вы сможете стать, кем захотите. Главное – верить в себя, честно трудиться, не бояться ошибок, трудностей и неудач.

Помните о своей малой Родине, о наставниках и педагогах, которые сделали все, чтобы вы получили достойное образование и необходимые знания. И знайте, что здесь, на Псковской земле, вас всегда готовы поддержать, в том числе в любых начинаниях, идеях, проектах.

Успехов вам, удачи на жизненном и профессиональном пути, и всего самого доброго!» - говорится в поздравлении главы региона.

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