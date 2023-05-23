Почтовая марка с матрёшками оказалась самой популярной в Псковской области

15:47, 23 мая 2023, ПАИ

Около 650 тысяч почтовых марок приобрели жители Псковской области с начала года. В том числе около 12 тысяч марок пополнили филателистические коллекции псковичей. Это на 56 % больше, чем за то же время в прошлом году, сообщили ПАИ в УФПС по Псковской области.

В почтовых отделениях Псковской области можно приобрести как стандартные марки, которые выпускают большими тиражами, так и уникальные художественные. В таких марках дизайнеры используют сюжеты с животными, растениями, памятниками архитектуры, художественными произведениями.

В этом году самыми популярными среди псковичей стали марка с матрёшками из серии «Декоративно-прикладное искусство России», новогодние марки с зайцем и избушкой, марка к 200-летию А. Н. Островского и серия «Герои Первой мировой войны». Набирает популярность марка «Современный российский кинематограф. Фильм «Вызов». Также востребованы марки «Национальные проекты России. Экология» и «Монастыри Русской православной церкви».

В прошлом году самыми распространенными среди псковичей были новогодние марки, серии марок «Современное искусство России», 250 лет похода русской армии в Крым и марка к 125-летию со дня рождения Г. К. Жукова. До сих пор не снижается популярность марки ко Дню семьи, любви и верности.