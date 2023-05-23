Юные псковичи примут участие во всероссийских соревнованиях по шахматам

15:58, 23 мая 2023, ПАИ

Команда второклассников из псковского гуманитарного лицея победила в областном турнире «Дебют», который прошёл в рамках федеральной программы «Шахматы в школах». Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Областной этап соревнований прошёл на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова в Опочке. В этом году на областной этап турнира по итогам отборочных соревнований приехали команды гуманитарного лицея из Пскова, лицея № 11 из Великих Лук, а также команды второклассников из школ Бежаницкого, Себежского и Опочецкого районов.

По результатам матчей победителем областного турнира «Дебют» стала команда второклассников гуманитарного лицея из Пскова, набравшая 20,5 очка. Вторыми финишировали второклассники лицея № 11 Великих Лук. Третье место заняли второклассники средней образовательной школы из Бежаницкого района.

Победителям и призёрам турнира вручили медали и грамоты, отметили в Федерации шахмат. По итогам соревнований команда второклассников из гуманитарного лицея Пскова 6 июня примет участие в финале всероссийских соревнований «Дебют», которые пройдут в Краснодарском крае.

Соревнования в регионе были организованы областной Федерацией шахмат совместно с региональным центром шахматного образования и спорта «Лидер» при поддержке областного комитета по спорту и комитета по образованию.