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Общество

Движение транспорта ограничат в Пскове на время проведения ралли 27 мая

Движение транспорта ограничат в Пскове на время проведения третьего этапа чемпионата России и второго этапа Кубка содружества по ралли «Ралли-Псков-2023», которые пройдут в центре города 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Церемония открытия состоится на площади Ленина. Старт гонки - в 14:00. Всего в соревнованиях примут участие более 60 экипажей из Пскова, Великих Лук, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Перми, Владивостока и других городов России, а также Минска.

В связи с проведением соревнований в этот день с 13:00 до 17:00 вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Ленина, улице Советской (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьскому проспекту (от Октябрьской площади до улицы Некрасова), Советскому (Троицкому) и Ольгинскому мостам.

В качестве объезда администрация рекомендует использовать улицы Труда, Инженерную, Кузнецкую, Максима Горького, Гражданскую, Юбилейную, Вокзальную, 128-й Стрелковой Дивизии, Леона Поземского, мосты имени 50-летия Октября и имени А. Невского.

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