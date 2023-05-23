Булыжную мостовую начала XX века обнаружили археологи в Печорах

16:39, 23 мая 2023, ПАИ

Булыжную мостовую начала XX века обнаружили археологи в Монастырской слободе в Печорах. Об этом сообщается в телеграм-канале Археологического центра Псковской области.

«Под слоем дерна, на глубине около 25 сантиметров внезапно обнаружилась булыжная мостовая начала XX века. Всё самое интересное пока скрыто под ней, но мы обязательно об этом расскажем», – пообещали археологи.

Ранее на пресс-конференции в медиацентре ПАИ об этом упоминал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко. Он, в частности, отметил, что найденную мостовую планируется сохранить.