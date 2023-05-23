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Псковские пловчихи установили абсолютный рекорд области

Псковские пловчихи Карина Данилова и Наталия Вихрова установили абсолютный рекорд области во время первого этапа соревнований на первенстве спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» «Олимпийские дни», посвящённом памяти первого директора Дома спорта, заслуженного работника физической культуры РСФСР С. П. Борисова. Об этом сообщается в группе «Барса» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Спортивная школа по плаванию «Барс» в соцсети «ВКонтакте»

Среди старшеклассников по сумме очков в многоборье победителями первенства стали кандидат в мастера спорта Владислав Мельников (среди юношей 2006 года рождения) и мастер спорта России Варвара Степанова (среди девушек 2005 года рождения).

В других возрастных группах победили кандидаты в мастера спорта Илья Шелест и Карина Данилова (2006 года рождения), также Александр Зимин и кандидат в мастера спорта Наталия Вихрова (2007 года рождения).

Помимо этого, победителями стали Илья Рощупкин, Анна Игнатьева (2008 года рождения), Захар Болоболов и Ангелина Григорьева (2009 года рождения), Захар Пименов и Ксения Шелест (2010 года рождения), а также Илья Руденко и Юлия Паль (2011 года рождения).

Абсолютный рекорд Псковской области установили кандидаты в мастера спорта Карина Данилова (на дистанции 50 метров на спине — 29,51 секунды) и Наталия Вихрова (на дистанции 100 метров на спине — 1 минута 3,87 секунды).

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