Более 500 заявок поступило на участие в акции «Губернаторский дневник»

17:14, 23 мая 2023, ПАИ

В Псковской области завершился приём заявок на участие в 10-м, юбилейном сезоне акции «Губернаторский дневник». Всего в редакцию «Комсомольской правды в Пскове» поступило 505 заявок.

В 2023 году в проекте решили принять участие отличники из двух городов и 20 районов Псковской области. В отличие от прошлых лет, заявки не поступили из школ Невельского, Новоржевского и Струго-Красненского районов, рассказали организаторы конкурса.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года: за время проведения акции на приёме у губернатора Псковской области побывало более 100 учеников со всей Псковской области. В 2023 году акции «Губернаторский дневник» в Псковской области исполняется десять лет.