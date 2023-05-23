Игрушки, посуду и старинные монеты обнаружили археологи у псковской церкви под охраной ЮНЕСКО

17:27, 23 мая 2023, ПАИ

В Пскове археологи изучают церковь Михаила и Гавриила Архангелов (с Городца). Мероприятия проводятся в рамках предпроектных исследований по заказу автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Толщина культурного слоя, установленная специалистами Археологического центра Псковской области, на территории церкви составляет три метра. Археологи рассчитывают по итогам исследования получить информацию о жизни в «Городце» — одном из районов древнего Пскова.

Самой древней находкой на месте считается лопасть креста-мощевика, которая датируется примерно X веком. Также специалисты обнаружили остатки фундаментов, предположительно, утраченной апсиды северного придела церкви — ранее об этой конструкции было неизвестно.

В ходе раскопок на территории выявлены старые захоронения, обнаружены многочисленные фрагменты керамической посуды, некоторые из них относятся к концу XIV века. Кроме того, найдены серебряные и медные предметы быта, части фаянсовых игрушек, разновременные монеты царской России и советского периода.

Работы проводились и в самой церкви. Обследование главного купола объекта культурного наследия позволило обнаружить в купольном пространстве исторический лемех — деревянный кровельный элемент. Также здесь выявлены исторические керамиды — плиты, закрывающие горизонтальные захоронения в стенах.

Отметим, что церковь Архангела Михаила с колокольней построена в 1399 году. В июле 2019 года на 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО «Церковь Михаила Архангела с колокольней» в числе десяти памятников Псковской церковной архитектуры была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.