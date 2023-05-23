С последним звонком поздравил псковских выпускников Андрей Ермаков

17:20, 23 мая 2023, ПАИ

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков обратился к выпускникам на последнем звонке, который проходит на Вечевой площади в стенах кремля в Пскове сегодня, 23 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

«В эти дни звучат последние звонки во всех школах области. Впереди месяц достаточно непростой, он, конечно же, будет радовать вас испытаниями, вместе с тем мы не сомневаемся ни на секунду, что они для вас будут событием проходящим. И уже через месяц мы увидим вас счастливыми вместе с аттестатами в руках на пути в действительно взрослую жизнь», — сказал Андрей Ермаков.

Он также пожелал выпускникам верить в себя. «Не отказывайте себе в реализации своей мечты. Идите вперёд, и мы вас поддержим, как только можем. Молодцы! С праздником!» — заключил врио председателя комитета.