Борис Елкин пожелал выпускникам удачи на экзаменах и счастья

17:40, 23 мая 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил выпускников с последним звонком. Торжественное мероприятие началось на Вечевой площади в стенах кремля и продолжилось в сквере ПсковГУ, передаёт корреспондент ПАИ.

«Настал завершающий этап вашего обучения, вы большие молодцы, потому что прошли этот этап с достоинством, и, конечно же, впереди экзамены, впереди ответственные минуты. Но сегодня отдыхайте, набирайтесь сил. Не буду долго утомлять вас своими речами. Всем удачи на экзаменах, хорошего настроения, любви и счастья! Ну и по традиции, я думаю, надо сделать селфи», — сказал Борис Елкин.

Также он оставил пожелание выпускникам на баннере. Отвечая на вопрос, как нужно учиться, чтобы стать главой города, Борис Елкин сказал: «Я думаю, многие выбирали университет не по своей прихоти, но родителей нужно слушать обязательно. Нужно делать то, что вы любите, и делать это от души».