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Общество

На Духов день в музей-усадьбу народа сето приглашают псковичей

5 июня в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово отметят Духов день. Гостям музея расскажут о быте сето, а затем угостят традиционным сетоским пирогом с ревенем, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото пресс-службы Изборского музея-заповедника

В Духов день, который отмечают сразу после Троицы, у сето принято украшать двор берёзовыми ветками, богато накрывать стол и ходить в гости.

Традиционное застолье — кирмаш — не обойдётся без сетоских песен и танцев. В этот день гости праздника смогут увидеть выступление музейного этнографического ансамбля «Каарахельбе». 

Знакомство с культурой сето — обязательная программа в летнем лингвистическом лагере, который откроется в деревне Сигово 1 июня. В лагере учащиеся Новоизборской и Паниковской школ смогут обучиться языку сето в быту, а также с помощью национального фольклора: песен, игр и танцев.  

Детский лингвистический лагерь существует с 2007 года за счёт средств государственной программы Псковской области «Реализация государственной национальной политики на территории области». Мероприятие будет организовано совместно с Печорской районной общественной организацией «Этнокультурное общество сето» и областным центром народного творчества.

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