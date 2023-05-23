Последние звонки прошли в школах Псковской области

17:59, 23 мая 2023, ПАИ

Последние звонки прошли в школах Опочки, Бежаниц, Порхова, Себежа и Гдова сегодня, 23 мая.

В этом году структурные подразделения центра образования Опочецкого района покидают 146 выпускников девятых классов и 57 выпускников 11-х классов. Школу-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке, оканчивают 13 девятиклассников и три одиннадцатиклассника, сообщает газета «Красный маяк».

В Порхове более 40 выпускников одиннадцатых классов городских и сельских школ района пришли к праздничной сцене общей колонной. Напутственные слова сказал глава Порховского района Юрий Семёнов, сообщает газета «Порховский вестник». Он торжественно вручил благодарственные письма за победы в олимпиадах и конкурсах и активную позицию в жизни района нескольким учащимся.

Ребят поздравила и пожелала успехов в дальнейшем начальник управления образования Порховского района Любовь Фёдорова. Выпускников на предстоящую самостоятельную жизнь напутствовал священник Михаил Осипов.

Для 75 одиннадцатиклассников пяти школ района – Себежской средней, Себежской основной, Идрицкой средней, Кузнецовской средней, Сосновоборской средней – сегодня прошёл праздник последнего звонка, пишет газета «Призыв». 196 девятиклассников района получили возможность поступить в учебные заведения или продолжить обучение в школах.

Для учащихся Гдовской средней школы также прозвенел последний звонок: 65 девятиклассников и 21 одиннадцатиклассник стали участниками этого события, пишет газета «Гдовская заря».

«Этот последний майский звонок знаменует не только окончание школьной поры, но и начало вашего большого пути. Стремитесь везде и всегда прославлять малую родину и помните, какие бы учебные заведения вы ни выбрали, Гдовщине нужны ваши руки и умы. Получайте знания, овладевайте профессиями, и мы будем счастливы вместе с вами развивать наш край!» - призвала гость праздника, председатель районного Совета ветеранов Вера Кабанова.