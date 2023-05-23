Более 67 миллионов рублей взыскано судебными приставами в пользу детей

20:04, 23 мая 2023, ПАИ

За четыре месяца текущего года в принудительном порядке в пользу несовершеннолетних детей взыскано более 67 миллионов рублей, сообщает ПАИ пресс-служба УФССП России по Псковской области.

Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей занимает особое место в работе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. По состоянию на 1 мая 2023 года на исполнении у судебных приставов Псковской области находилось 4 890 исполнительных производств о взыскании алиментов. С начало года возбуждено 648 исполнительных производств указанной категории. Наблюдается тенденция к небольшому снижению количества исполнительных производств по сравнению с прошлым годом.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области информирует, что с 22 мая по 1 июня 2023 года в регионе пройдёт Всероссийская акция «Судебные приставы – детям!». Акция приурочена к Международному дню защиты детей.

В период акции эта работа будет усилена, кроме того, в отделениях судебных приставов области будут проведены дополнительные мероприятия, направленные на побуждение и принуждение родителей к исполнению обязательств перед несовершеннолетними детьми.

Всероссийская акция «Судебные приставы — детям!» призвана наглядно продемонстрировать гражданам, что при всём многообразии отношений между людьми нельзя забывать про свои родительские обязанности и родных детей.