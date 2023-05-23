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Общество

Последние звонки прозвучали для 9,5 тысячи выпускников Псковской области

В Псковской области прошли последние звонки для выпускников. В этом году в регионе более 2,7 тыс. одиннадцатиклассников и 6,7 тыс. учащихся девятых классов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Центральное мероприятие по традиции прошло на Вечевой площади Псковского кремля, где собрались выпускники городских школ.

К собравшимся от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. Она поздравила ребят с успешным окончанием учебного года, школы и выразила уверенность, что псковские выпускники успешно сдадут все предстоящие экзамены.

«Псковские выпускники очень серьёзно готовятся к взрослой жизни. Из наших школ вышли многие талантливые люди: учёные, спортсмены, художники. Достаточно сказать, что наша земля вырастила таких знаменитых людей, как Владимир Брадис, Исаак Кикоин, Вениамин Каверин и многие другие. Не сомневаюсь, что и среди вас множество таких же талантливых людей. Вы псковские, вы прорвётесь. Везде и всюду будете лучшими», — заверила Вера Емельянова.

Выпускников первый вице-губернатор напутствовала словами одного из русских педагогов Царскосельской гимназии: «Целью учения есть три обязанности — быть полезным человечеству, Отечеству и самому себе. Как только это всё сбудется, вы будете самыми счастливыми».

В честь главных героев этого дня в самом сердце Псковского кремля совершён праздничный молебен, после которого ребята прошествовали по центру Пскова к Университетскому скверу ПсковГУ. Там продолжился традиционный праздник для выпускников всех образовательных учреждений Пскова с выступлениями творческих коллективов.

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