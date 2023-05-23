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Общество

Ход реконструкции Гдовской и Печорской больниц проверила Марина Гаращенко

Марина Гаращенко в начале мая посетила Гдов и Печоры, где оценила темп и ход реконструкции больничных комплексов. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области сообщила в своём телеграм-канале.

В Гдове продолжаются демонтажные работы в главном корпусе больницы, уже выполнена часть работ по усилению стен, проводятся подготовительные работы для строительства нового поста скорой медицинской помощи. 

В Печорах на 90 % выполнен демонтаж корпуса «Б», подрядчиком осуществляется вывоз мусора. 

Ожидается, что в 2025 году в Гдове, Печорах, Пыталово и Себеже обновлённые больничные комплексы будут введены в эксплуатацию. 

Отметим, что в  Псковской области в соответствии с указом президента Российской Федерации реализуется реконструкция (строительство) четырёх объектов здравоохранения, находящихся на приграничных территориях. Софинансирование проектов осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

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