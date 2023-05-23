Юные техники из Печор вошли в число призёров на региональном форуме

21:14, 23 мая 2023, ПАИ

Печорские школьники боролись за победу в номинации «Конструирование и программирование LEGO» VII открытого регионального фестиваля инженерно-технического творчества «Робо-2023», передаёт газета «Печорская правда».

В итоге второе место заняла команда «Лего-Искатели», за которую выступали Иван Кратко и Никита Королёв. Победительницей фестиваля стала Софья Котова.

Муниципалитет представляли девять коллективов, которые занимаются во Дворце творчества детей и молодёжи Печорского района под руководством Натальи Завьяловой и в центре цифрового образования «IT-куб.Печоры».

Организаторами фестиваля стали детский технопарк «Кванториум. Псков», центр цифрового образования «IT-куб» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Благодаря общественному образовательному проекту «Кружки робототехники — точки роста инженеров будущего», реализуемому при поддержке Фонда президентских грантов, нам подарили пять наборов и пять планшетов. Конечно, хотелось бы ещё, потому что у нас теперь уже три разные возрастные группы, самые младшие занимаются с моделью «Лего 1». Ребятам не очень интересно, ведь они знают, что есть более перспективная модель. Причём именно благодаря соревнованиям они увидели другие конструкторы и «завыли», что они тоже такие хотят», — поделилась Наталья Завьялова, выразив благодарность организаторам фестиваля.

«Для ребят это возможность показать себя и посмотреть других, зовите в гости — всегда приедем!» — заверила она.

