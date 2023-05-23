Псковские выпускники смогли посмотреть на Солнце в телескоп
Благодаря проекту выпускники смогли посмотреть на Солнце в специальный солнечный телескоп Coronado, а также разглядели фрески на стоящей неподалёку церкви в бинокль с 10-кратным увеличением. Об этом сообщается в группе «Проект «Поехали!» в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие проводилось в Университетском сквере ПсковГУ.
Научно-просветительский проект «Поехали!» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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