Псковские выпускники смогли посмотреть на Солнце в телескоп

21:57, 23 мая 2023, ПАИ

Благодаря проекту выпускники смогли посмотреть на Солнце в специальный солнечный телескоп Coronado, а также разглядели фрески на стоящей неподалёку церкви в бинокль с 10-кратным увеличением. Об этом сообщается в группе «Проект «Поехали!» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие проводилось в Университетском сквере ПсковГУ.

Научно-просветительский проект «Поехали!» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.