По сегодняшнему дню на Руси судили о погоде на лето

08:43, 24 мая 2023, ПАИ

Священномученика Мокия вспоминают православные христиане 24 мая, пишет calend.ru.

В народе святого прозвали Мокрым — во-первых из-за созвучия с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.

На Мокия было не принято браться за земляные работы. Этот день считался праздником умилостивления царя града. Говорили, что если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь — люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу.

Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный — то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея — жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый — то лето будет грозным, с пожарами.

