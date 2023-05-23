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Отчётный концерт танцевальной студии «Аллегория» состоялся в ПсковГУ

В Псковском государственном университете состоялся отчётный концерт танцевальной студии «Аллегория». Артисты представили зрителям яркие постановки, премьерные и уже полюбившиеся всем номера. Об этом сообщает пресс-служба ПсковГУ.

«Я работаю в университете уже больше двадцати лет, и мне кажется, что всё это время в вузе есть танцевальная студия «Аллегория», — отметила проректор по работе с молодёжью Светлана Воднева. — На самом деле это почти соответствует действительности, потому что зарождался коллектив, когда я ещё работала на факультете менеджмента. Тогда вместе с моей студенткой Мариной Тимофеевой мы обсуждали проект создания этой студии. Ребята, вы большие молодцы, без вас не обходится ни одно мероприятие, которое мы организуем в вузе. Да уже и городские площадки, я думаю, ждут вас с нетерпением, поэтому удачи и успехов не только на этой сцене, но и в федеральных проектах!»

В концерте также принял участие приглашённый гость — псковский певец Дмитрий Степанов.

Добавим, «Аллегория» — первая в ПсковГУ танцевальная студия, которая объединила в своём составе исполнителей и любителей танцевального искусства. Команда уже на протяжении девяти лет радует зрителей своими выступлениями.

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